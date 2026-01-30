Konyaspor'un 2 yeni transferi yola çıktı: Sabaha karşı gelecekler

Ara transfer döneminde dört oyuncuyu kadrosuna katan Tümosan Konyaspor, iki yeni ismi daha Konya’ya getiriyor. Yeşil - Beyazlı ekip, Adamo Nagalo ve Rayyan Baniya ile anlaşmaya vardı.

HOLLANDA'DAN GELİYOR

Konyaspor İdari Menajeri Hüseyin Bilgin, Hollanda’nın Eindhoven kentinde Adam Nagalo ile son görüşmeleri yaptı. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Bilgin ve Burkina Fasolu stoper, Hollanda’dan İstanbul’a hareket etti. İkilinin 02.10’da İstanbul’dan kalkan uçakla 03.30’da Konya’ya ulaşması bekleniyor.

BANIYA İSTANBUL'DAN GELECEK

Rayyan Baniya ise Trabzon’dan İstanbul’a geçti. Burada Nagalo ve Bilgin’e katılacak olan genç savunmacı, birlikte Konya’ya gelecek.

ANTRENMANA ÇIKACAKLAR

Nagalo, dün oynanan PSV – Bayern Münih karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Maç ritmi bulunmasa da sakatlığı olmayan oyuncu, antrenman eksiği olmadan Konyaspor’a katılacak. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek futbolcular, ardından 11.30’daki antrenmana yetişecek.

SÖZLEŞME 4.5 YILLIK

Konyaspor, PSV’den kiralanan Nagalo ile yarım sezonluk anlaşma yapacak. Anadolu'da Bugün'ün haberine göre Rayyan Baniya ise Yeşil - Beyazlılarla 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.