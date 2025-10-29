'Konyaspor’a kim sahip çıkıyorsa baş tacı edilmeli'

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan yardımcısı ve Konyaspor eski Asbaşkanı Recep Çınar, son zamanlarda Konyaspor ve Türk futbolunda yaşanan “bahis” olayları hakkında açıklama yaptı.

Çınar, Konyaspor’un inişli çıkışlı performansı nedeniyle basında ve sosyal medyada yapılan eleştiriler ve bel altı vuruşlarla alakalı düşüncelerini açıklarken, “Konyaspor, Ömer Atiker’le güzel bir yolculuğa çıktı. Konya’nın, özellikle taraftarların bu güzel yolculuğa refakat etmeleri, Konyaspor’un olmazsa olmazı olmalıdır” dedi.

"KAYBEDEN KONYASPOR OLUR"

Son Genel Kurul toplantısı öncesinde Kayyum’a gitmesi konuşulurken, birçoğumuzun cüzzamlı gibi gördüğü Konyaspor’u, ağır bir yük olarak, kayıtsız şartsız omuzlayan Ömer Atiker’e ve Ömer Atiker’in inandığı, güvendiği Recep Uçar’a istikrarı sağlama açısından sonuna kadar destek verilmesinin doğru bir futbol aklı olduğuna inandığını söyleyen Recep Çınar şunları söyledi:

“Şehrin ileri gelenlerinin, siyasilerin ve bürokratların Ömer Atiker isminde buluşması ile başlayan süreci yakından takip eden birisi olarak, memnuniyetimi ifade etmiştim. Bugün gelinen noktada da aynı yerdeyim. Konyaspor Kulübünün Kayyum’a gitmesi gündemdeyken Ömer Atiker ve ekibi, (kendileri dillendirmeseler de ben söylüyorum), ateşten gömleği üzerlerine seve seve giydilerse, takımın zaman zaman türbülansa girmesi, istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalması, gerçek taraftarları değil, ama kendisini müşteri gibi görenlerin iştahını kabarttı. Sosyal medyada yazıp çizenlerin iştahlarının bu denli acımasızca kabarmasında iyi niyet aramak mümkün değil”

"RECEP UÇAR BAŞARISIZ DEĞİL"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar’la ilgili düşüncelerini de açıklayan, başarı için yönetim, teknik ekip ve takım kadrosunda istikrarın önemli olduğunu belirten TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar, Uçar’ın Türk teknik adamlar içerisinde en değerlilerden birisi olduğunu, hak etmediği bel altı vuruşlara muhatap olduğunu, dolayısıyla da özellikle tribünler ve sosyal medyada ağır eleştirilerin oyuncuları da olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Ömer Atiker’in göreve gelmesinden sonra, ‘Recep Uçar’ı hemen gönder’ telkinlerine veya dayatmalarına aldırış etmeden ve kararlı bir şekilde Recep Uçar’la çalışma arzusunu ben de takdirle karşılamıştım. Gelinen noktada Recep Hoca, zaman zaman oyun ve oyuncu tercihlerindeki kararları ile eleştirilse de, Konyaspor’a yararlı olacağını düşünüyorum. Konyaspor’un başında 43 maça çıkan, bu 43 maçın 19’unu kazanan, 16’sını kaybeden ve 8’inde de berabere kalan Recep Uçar’ın maç başı puan ortalaması 1,51’dir. Dolayısıyla elimizdeki Hocanın kıymetini bilelim ve Recep Uçar’a destek veren Başkan Ömer Atiker’e de güvendiğimizi böylece göstermiş oluruz" dedi.

"ZAMAN KENETLENME ZAMANI"

Konyaspor’da ayrışma değil, kenetlenme zamanı olduğunu bildiren Recep Çınar, “Camianın hiç vakit geçirmeden kenetlenmeye ihtiyacı var. Bu takım, Başkanı, yönetimi, hocası, oyuncusu, çalışanı, özellikle de taraftarlarıyla büyüyen bir takım. Zincirin halkalarından birisinin kopması halinde Konyaspor zarar görür. Konyaspor’u gerçekten sevenler de bu takımın zarar görmesini istemez. Konyaspor kenetlendiği zaman Türkiye Kupasını kazandı, Avrupa’ya gitti. Şimdi neden olmasın? Konyaspor’un gerçek taraftarlarının maç kazandığını, takıma maç kazandırdığını biliyorum. Bazen uyuyan oyunu, oyuncuyu uyandıran bir taraftar profilimiz var. Bunu kimse inkar edemez. Dolayısıyla, şehir siyasetçisiyle, sanatçısıyla, sporcusuyla, futbolun etrafında buluşan bütün katmanları ile Konyaspor etrafından birleşmelidir. Konyaspor siyaset üstü ve bu şehrin en önemli değeridir. Ben şunu da anlamıyorum; Konyaspor kimsenin babasının malı değil, isteyen herkes Konyaspor’u izlemeye gelebilir. Bunun adı Ünal Karaman olur, Fatih Özgökçen olur. Kaldı ki, bu insanlar dün olduğu gibi, bugün de Konyaspor’un yanındalar ve bu kulübe her türlü desteği veriyorlar. Maça geldiler diye bu insanları ya da kulüp başkanını eleştirmek hiçte adil değil” diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNDAN TEMİZLENMELİLER"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gemileri yakıp, bugüne kadar dokunulmayan, sürekli sümen altı edilen bahis skandalı ile ilgili yaptığı açıklama hakkında da görüşlerini bildiren TSYD Genel Başkan yardımcısı ve Konyaspor eski Asbaşkanı Recep Çınar, Türk futbolunun yeni bir kaosla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bundan kim ve kimler zarar görecekse, dahası kimsenin gözünün yaşına bakılmadan hak edene hak ettiği cezanın verilmesini, temiz futbol adına atılacak önemli bir adım olarak görüyorum. Kim bahis oynamışsa ve maçları manipüle etmişse, görevini kötüye kullanmıştır ve cezası da en ağır şekilde verilmelidir. Geçtiğimiz yıl da bu sezonda Konyaspor’un maçlarında düdük çalan hakemlerin yaptıkları hatalar ortada. Bahis oynayan hakemlerin Türk futbolundan temizlenmesi ve gerekli cezanın verilmesi için adli mercilerin görevlerini yapacaklarına olan inancının tam” diyerek, Türk futbolunun ağır bir travma geçirdiğini sözlerine ekledi.