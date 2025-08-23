Konyaspor denemek için Gine'den getirdi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gine’den 18 yaşındaki Bandian Conde’yi getirdi. 3 gündür Kayacık Tesisleri'nde kalan Bandian Conde, takımla birlikte çalışmalar yapıyor.

RECEP UÇAR RAPOR HAZIRLAYACAK

Altyapı için düşünülen Gineli futbolcunun antrenmandaki performansına göre teknik direktör Recep Uçar bir rapor hazırlayacak.

ERDON DACI İÇİN DE AYNI FORMÜL UYGULANMIŞTI

Yeşil-beyazlılar daha önce de Erdon Daci için aynı prosedürü uygulamış ve oyuncuyu önce altyapı daha sonra da as takıma almıştı.

AKADEMİDE YETİŞTİ

Gine Futbol Akademisinden yetişen oyuncu geçtiğimiz sezon Guinee Foot takımıyla 1. Lig'de mücadele etti.

