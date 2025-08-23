Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz kararı belli oldu: Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz kararı belli oldu: Resmi açıklama geldi
Kayserispor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Sarı-kırmızılılarda antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edilmedi.

KAMP KADROSU

Kayseri maçı kamp kadrosu

ABDULLAH KAVUKÇU'DAN YALANLAMA

Oyuncunun süresiz kadro dışı bırakıldığı haberleri üzerine bir açıklama yapan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı" yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

