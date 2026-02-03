Kongo asıllı İsveçli golcü Sivas'tan ayrılıyor

Kongo asıllı İsveçli golcü Sivas'tan ayrılıyor
Yayınlanma:
Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı Tondela'ya kiraladı. TFF 1. Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı İsveçli hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka'yı CD Tondela'ya kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın, satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Liga Portugal ekiplerinden CD Tondela ile anlaşmaya varılmıştır. Benjamin Kimpioka'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.sivas.png

20 MAÇA ÇIKTI: 2 GOL ATTI

Kimpioka, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 20 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyerek, 1'i ligde 1'i de kupada olmak üzere 2 gol atmıştı. Yıldız futbolcunun kısa sürede Sivas'tan ayrılarak Portekiz'e gideceği açıklandı.

lgswfde.jpg

Kaynak:AA

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Spor
Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Kocaelispor'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Kocaelispor'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi
Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi