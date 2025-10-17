Kokoskov: Her şeyi değiştirdi

EuroLeague'de Anadolu Efes, Panathinaikos'a 95-81 mağlup oldu.

Anadolu Efes başantrenörü Igor Kokoskov, maç sonrası konuştu.

''HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ''

Ercan Osmani ve Papagiannis'in sakatlıkları sonrası her şeyin değiştiğini aktaran Kokoskov, "Bugün kısa beşlerle oynamak zorunda kaldık ama idmanlarda buna çalışmamıştık. Ercan Osmani ve Papagiannis, bizim için çok önemli oyuncular. Bu iki ismi kaybetmemiz her şeyi değiştirdi. Açıkçası yolda yeni bir şeyler denemek durumunda kaldık. Bizim için kolay olmadı." dedi.

Konuşmasını sürdüren Kokoskov, "Önümüzde uzun bir sezon var, yeniden toparlanmamız lazım. Özellikle rotasyon ve savunma kurgusu bakımından birçok şeyi değiştirmemiz gerekecek. Yine de oyuncularımızın mücadelesi çok iyiydi, bu konuda asla şikayet edemem. Maç planımızı uygulayamadık." yorumunu yaptı.