Kocaelispor iddialı gitti: Konyaspor yenilmeyecek bir takım değil

Kocaelispor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil siyahlılar, bugün de yüksek hızlı trenle Konya'ya hareket etti.

Konyaspor-Kocaelispor maçı yarın saat 14.30'da başlayacak.

SELÇUK İNAN: BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, trene binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Selçuk İnan'dan Konya mesajı: Göreceğiz!

Farklı bir seyahat programı olduğunu belirten İnan, oyuncuların da YHT ile Konya'ya gitmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İnan, "Yarın oynayacağımız maç çok önemli. Ligdeki son maçı kazandık. Bunu devam ettirmeliyiz. Galibiyete ihtiyacımız var. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Konyaspor güçlü takım ama yenilmeyecek takım değil. Bunun üzerine çalıştık" dedi.