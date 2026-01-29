Kocaelispor Fenerbahçe maçı öncesi Manchester City ile anlaştı

Kocaelispor Fenerbahçe maçı öncesi Manchester City ile anlaştı
Yayınlanma:
Transfer tahtasını açan Kocaelispor, Fenerbahçe maçı öncesi Manchester City'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho ile anlaştı.

Kocaelispor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
2 Şubat Pazartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Vukovic’in ödemesini yaparak transfer tahtasını açan Kocaelispor, harekete geçti ve Fenerbahçe maçı öncesi transfer yaptı.

MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER

Kocaelispor, Manchester City'nin 19 yaşındaki futbolcusu Mahamadou Susoho ile görüşme yaptı.
Genç futbolcu ile anlaşma sağlayan Kocaelispor, görüşmeleri imza aşamasına getirdi.
Susoho'nun önümüzdeki günlerde Kocaeli'ye gelip imza atması bekleniyor.
Sezon başında İskoçya Premier Lig ekibi Livingston FC'ye kiralanan Susoho, çıktığı 18 maçta 1 gol attı.

ghh.jpg
Kocaelispor Susoho transferi için gün sayıyor

MAHAMADOU SUSOHO KİMDİR?

20 Ocak 2005 tarihinde İspanya’nın Granollers şehrinde dünyaya gelen Mahamadou Susoho Sissoho, futbol kariyerine Espanyol’un altyapı akademisinde adım attı.
2017 yılında Manchester City Akademisi’ne katılan genç oyuncu, burada uzun bir gelişim süreci geçirerek kulübün çeşitli yaş gruplarında görev aldı. Susoho, Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City A Takımı kadrosuna da dahil olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme fırsatı buldu.
Daha sonra kariyerine kiralık olarak devam eden futbolcu, İngiltere League One takımlarından Peterborough ve İskoçya Premiership ekiplerinden Livingston’da oynayarak profesyonel düzeyde önemli deneyimler edindi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Spor
Sıra Torreira'ya geldi
Sıra Torreira'ya geldi
Adana Demirspor'a istemeye istemeye veda etti
Adana Demirspor'a istemeye istemeye veda etti