Kocaelispor Fenerbahçe maçı öncesi Manchester City ile anlaştı

Kocaelispor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

2 Şubat Pazartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Vukovic’in ödemesini yaparak transfer tahtasını açan Kocaelispor, harekete geçti ve Fenerbahçe maçı öncesi transfer yaptı.

MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER

Kocaelispor, Manchester City'nin 19 yaşındaki futbolcusu Mahamadou Susoho ile görüşme yaptı.

Genç futbolcu ile anlaşma sağlayan Kocaelispor, görüşmeleri imza aşamasına getirdi.

Susoho'nun önümüzdeki günlerde Kocaeli'ye gelip imza atması bekleniyor.

Sezon başında İskoçya Premier Lig ekibi Livingston FC'ye kiralanan Susoho, çıktığı 18 maçta 1 gol attı.

Kocaelispor Susoho transferi için gün sayıyor

MAHAMADOU SUSOHO KİMDİR?

20 Ocak 2005 tarihinde İspanya’nın Granollers şehrinde dünyaya gelen Mahamadou Susoho Sissoho, futbol kariyerine Espanyol’un altyapı akademisinde adım attı.

2017 yılında Manchester City Akademisi’ne katılan genç oyuncu, burada uzun bir gelişim süreci geçirerek kulübün çeşitli yaş gruplarında görev aldı. Susoho, Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City A Takımı kadrosuna da dahil olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme fırsatı buldu.

Daha sonra kariyerine kiralık olarak devam eden futbolcu, İngiltere League One takımlarından Peterborough ve İskoçya Premiership ekiplerinden Livingston’da oynayarak profesyonel düzeyde önemli deneyimler edindi.