Kocaelispor Agyei'nin golleriyle kazandı

Yayınlanma:
Kocaelispor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'u Agyei'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 27 yaparken, Kayserispor 15 puanla küme hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
31. dakikada sol taraftan Benes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top, az farkla auta gitti.
33. dakikada sol kanattan Benes'in kaleye paralel gönderdiği ortada altı pas içerisine koşu yapan Cardoso, önünde geçen topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
50. dakikada Kocaelispor atağında Agyei'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci sağına uzanarak topu çeldi.
64. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Agyei'in uzak köşeye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti ve Kocaelispor deplasmanda öne geçti: 0-1
73. dakikada sol kanatta topla buluşan Churlinov'un kaleye paralel sert ortasında arka direğe koşu yapan Agyei, boş pozisyonda topu fillere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
81. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Talha Sarıarslan'ın sağına çekip kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
90+7. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Semih Güler'in yakın mesafeden şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci son anda uzanarak golü önledi.
Karşılaşma, Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

DETAYLAR

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Brenet), Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 55 Furkan Soyalp), Görkem Sağlam (Dk. 55 Mane), Benes (Dk. 77 Talha Sarıarslan), Mendes, Cardoso, Chalov (Dk. 68 Tuci)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 62 Ahmet Oğuz), Keita, Show, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Rivas (Dk. 46 Agyei), Can Keleş (Dk. 46 Sisoho) (Dk. 81 Nonge), Petkovic
Goller: Dk. 64 ve 73 Agyei (Kocaelispor), Dk. 81 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser, Dk. 69 Cardoso, Dk. 83 Semih Güler, Dk. 90 Denswil (Zecorner Kayserispor), Dk. 45 Haidara, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

