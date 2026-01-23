Koç ailesi Mustafa Koç'u andı

İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında 2016 yılında kalp krizinden vefat eden Mustafa Vehbi Koç için anma töreni yapıldı.

Mustafa Vehbi Koç 2016 yılında kalp krizinden hayatını kaybetti

ALİ KOÇ DA TÖRENE KATILDI

Törene Koç Ailesi üyeleri, Koç Topluluğu yöneticileri ve Koç’u yakından tanıyan çok sayıda isim katıldı.

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da törende bulundu.

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı konuşmada, ''Bugün, Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 10’uncu yıl dönümünde bir aradayız. Onsuz 10 yıl geçmiş olsa da, Mustafa Bey’e çok erken vedâ etmiş olmanın üzüntüsü hâlâ ilk günkü gibi taze. Topluluğumuzun 100. yaşını idrâk edeceğimiz bu anlamlı yılda onu ve liderliği boyunca yaşattığı değerleri hatırlamak her zamankinden daha kıymetli.

Mustafa Bey; Topluluğumuzun ve ülkemizin yakın tarihinde kendisine unutulmaz bir yer edinmişti. Her zaman memleket sevgisiyle düşünür, üretir; zor zamanlarda dahî sağduyulu liderlik sergilerdi. Sevecen, cömert, alçakgönüllü mizâcıyla çevresindekilere güven verirdi. Sadece iş hayatında değil, yaşamın her alanındaki samîmiyetiyle; yüz yüze tanışmadığı insanların dahî saygı ve takdîrini kazandı.

Ardında bıraktığı iz; yalnızca hâtıralarımızda değil, toplumsal hâfızada da yaşamaya devam ediyor. Kıymetli anısını dâimâ yaşatacağımız Mustafa Bey’i ve huzurlarında bulunduğumuz Koç Ailesi’nin ebediyete intikâl etmiş tüm fertlerini rahmet ve özlemle anıyoruz'' dedi.

FENERBAHÇE'DEN DE ANMA MESAJI

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Mustafa Vehbi Koç için anma mesajı yayınladı.

Mesajda, ''Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören, Kulübümüzün 4894 numaralı kongre üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı, değerli iş insanı Sayın Mustafa V. Koç’u, vefatının 10. yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz'' ifadeleri yer aldı.