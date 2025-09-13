"Kimse şaşırmasın" dedi ve Okan Buruk'un yapacağı büyük sürprizi açıkladı

"Kimse şaşırmasın" dedi ve Okan Buruk'un yapacağı büyük sürprizi açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'da kritik maçlar öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın kritik maçlar dönemi başlıyor.

Sarı kırmızılı takım ligde bugün Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

Ardından Avrupa sınavı başlayacak ve Galatasaray 18 Eylül'de deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.

Zorlu maçlar öncesi Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

HT Spor'da yorum yapan Oğuz Altay, teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı sürprizi açıkladı.

Altay, şu ifadeleri kullandı:

- Okan Buruk hafta içi antrenmanlarında, Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte denedi.

- Sağ bekte hep Sallai oynuyordu, başarılı da oynuyordu."

- Okan hoca, özellikle Frankfurt maçı öncesi Barış Alper'in hızından, çabukluğundan, fizik gücünden faydalanmak için sağ bekte denedi.

- Barış Alper Yılmaz, sağ bekte oynarsa kimse şaşırmasın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

