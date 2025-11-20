Kim tutar Alperen Şengün'ü: Hem attı hem topladı

Kim tutar Alperen Şengün'ü: Hem attı hem topladı
Yayınlanma:
NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı takımı Houston Rockets'ı üst üste 5. galibiyete taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 114-104 mağlup ederek galibiyet serisini beş maça çıkarırken, Alperen Şengün yine başrol oynadı. Milli basketbolcu hem attı da attı, hem ribauntları topladı.

Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribauntla takımının en skorer oyuncusu olduğu Rockets'ta, Kevin Durant 20, Aaron Holiday 18 sayı kaydetti.

Sihirbaz mısın Alperen Şengün: Öyle bir şey yaptı ki!Sihirbaz mısın Alperen Şengün: Öyle bir şey yaptı ki!

De'Andre Hunter'ın 25 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, Donovan Mitchell 19'u son çeyrekte olmak üzere 21 sayı üretti.

121-112'LİK MÜTHİŞ KAPIŞMA

Brandon Ingram ve RJ Barrett 22'şer sayı kaydettiği maçta Toronto Raptors, müthiş mücadele sonunda deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 121-112 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena'daki maçta Jakob Poeltl 19, Immanuel Quickley 18 sayı üretirken, Raptors son 10 maçta 9. galibiyetine uzandı.

Tyrese Maxey 24 sayı, 9 asistle 76ers'ın en skorer oyuncusu oldu. VJ Edgecombe ve Quentin Grimes ise 21'er sayı kaydetti.

THUNDER SERİYİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 8 ribauntla oynadığı maçta son şampiyon Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 113-99 yenerek üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Thunder'da Chet Holmgren 21 sayı, 7 ribaunt, Luguentz Dort 14, Ajay Mitchell 13 sayı kaydetti.

Pivotu Domantas Sabonis'in sol dizindeki ağrı nedeniyle maça çıkmadığı Kings'te ise Dennis Schroder'in 21, DeMar DeRozan'ın 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler