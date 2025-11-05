Kerem Aktüroğlu çılgınlığı! Başkanlık vaadi oldu okulu ayağa kaldırdı

Kerem Aktüroğlu çılgınlığı! Başkanlık vaadi oldu okulu ayağa kaldırdı
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, ilkokul öğrencisi Aras Şamlı'nın başkanlık vaadini yerine getirdi.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen ilkokul başkanlık seçimi için aday olan 3-C öğrencibi Aras Şamlı, arkadaşlarına "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadinde bulundu.

Aras Şamlı, bu vaadinin ardından seçimi kazanarak başkan oldu. Bunun üzerine de Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak durumu bildirdi ve okuluna davet etti.

Kerem Aktürkoğlu da Aras Şamlı'ya "Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" cevabını verdi.

Milli futbolcu daha sonra okulu ziyaret etti. Kerem Aktürkoğlu'nun ziyareti okulu ayağa kaldırdı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdikleri Kerem Aktürkoğlu, soruları da yanıtladı ve şunları söyledi:

"İlk kez okul ziyareti yapıyorum. Kız kardeşim de geçen yıl başkanlık seçiminde beni okuluna davet etmişti ama o zaman çok yoğun olduğum için gidememiştim. Şimdi ilk okul ziyaretimi Aras sayesinde gerçekleştiriyorum. Beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum.

Kerem Aktürkoğlu pişmanlığıKerem Aktürkoğlu pişmanlığı

Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras'a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem, kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Kendim olabildiğim için başarı geliyor."

VAADLERİNİN EN BÜYÜĞÜ!

Okul başkanı Aras Şamlı da, "Vaatlerimin arasında, ayda 2 kez yakar top turnuvası düzenlemek, ayda en çok kitap okuyana ödül vermek, dilek kutusu yapmak ve sizi okula çağırmak vardı. Bu vaatlerden en büyüğünü gerçekleştirdim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette Aras Şamlı'nın sınıf arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu için yazdıkları özel şarkıyı tezahüratlar eşliğinde sahnede seslendirdi.

Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı'ya Fenerbahçe forması takdim ederken, Aras Şamlı da milli futbolcuya Yenidoğu Okullarının formasını imzalayarak hediye etti.

