Kerem Aktürkoğlu'nun altından Galatasaray çıktı: 5 sayfa mektup yazmış

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son dönemde çıkan tartışmalar gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Tahir Kum'un haberleştirdiği olay, Serdar Ali Çelikler'in açıklamasıyla damga vurdu.

Serdar Ali Çelikler, Kerem Aktürkoğlu transferini Türkiye'den şikayet eden kulüplerin olduğunu belirtirken, Galatasaray'ın 5 sayfa mektup yazdığını aktardı.

''5 SAYFA MEKTUP YAZMIŞ''

Neo Spor'da değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada, ''Kerem Aktürkoğlu transferini Türkiye’den şikayet eden başka külüpler de varmış. Galatasaray, 5 sayfa mektup yazmış. Birileri tarafından ''Kerem’i yabancı kuruluşlara şikayet ettiniz mi?'' diye bir telefon geleceğini düşünüyorum.

Hayırdır Fenerbahçe dokunulmaz mı? Varsa bir usulsüzlük tabiki denetleyecek UEFA. Birileri neden Galatasaray’a telefon etsin?'' ifadelerini kullandı.

''PARA CEZASI GELİRSE HAKAN SAFİ ÖDEMELİ''

Konuşmasını sürdüren Çelikler, ''Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili olarak bir taraf, Fenerbahçe’nin 8–12 milyon euro arasında ceza alacağını söylüyor. UEFA FFP kurulu Fenerbahçe'ye denetime gelecek. Fenerbahçe'nin seçilme sebebi Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu PR'ı. Yönetimin bu iş için uğraştığını ve Hakan Safi'ye kızgın olduklarını biliyorum.

Fenerbahçe yönetimi ise ceza gelmemesi için uğraşıyor. Eğer para cezası gelirse, Hakan Safi ödemeli!'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Tahir Kum, UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü’nde kapsamlı bir inceleme yapıldığı ve Kerem Aktürkoğlu transferinin de inceleneceğini belirtmişti.

Haberde, ''UEFA’nın mart ayı raporlamasından ardından sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme planları üzerinden Kerem Aktürkoğlu konusunu özel olarak inceleyeceği öğrenildi. Diğer yandan konuyla ilgili olarak UEFA’nın sadece kulüp verileriyle yetinmeyeceği, basına yansıyan iddialar ve UEFA’ya ulaştırılan şikayetler sebebiyle TFF’den de resmi rapor talep edeceği öğrenildi'' ifadeleri yer almıştı.