Kerem Aktürkoğlu iddialarına son noktayı koydu: Dikkat çeken soruşturma detayı

Fenerbahçe’nin Benfica’dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu’nun maaşına dair tartışmalar devam ederken, eski yönetici Hakan Safi konuya dair yazılı bir açıklama yaptı.

Daha önce yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını dile getiren Hakan Safi, herhangi bir usulsüzlük olmadığını açıkladı.

Hakan Safi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ancak kamuoyundan takip ettiğim üzere, rakamsal konulara hiç değinmediğim bu konuşma ne yazık ki farklı yönlere çekilmiş ve bazı medya organlarında yanlış yansıtılmıştır. Söz konusu rakamsal veriler benim tarafımdan söylenmemiştir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafıma yönelik yapılan bu asılsız ithamlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim.

29 Eylül Pazartesi günü değerli gazeteci İbrahim Seten Bey'i arayarak, transferini üstlendiğim Kerem Aktürkoğlu sürecinin hukuksal boyutunda basında yer alan iddialara ilişkin bilgi vermek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Dostane bir sohbet şeklinde geçen bu telefon görüşmesinde, rakamsal veri paylaşmaktan özellikle imtina ettiğim bazı soruları da yanıtsız bıraktım.

Kamuoyuna açıkça ifade etmek isterim ki; hukuksal açıdan tarafıma ya da kulübümüze yönelik herhangi bir soruşturma söz konusu değildir.

Memleketimizin bir iş insanı ve Fenerbahçe camiasının bir ferdi olarak, ismimin para ve mali konularla değil; Fenerbahçe'mizin başarıları ve ortak hedeflerimizle anılmasını arzu ediyorum.

Bundan sonraki süreçte yapacağım tüm açıklamaları yalnızca resmi sosyal medya hesabım üzerinden kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduğumu ifade etmek isterim.