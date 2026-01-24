Keçiörengücü'nden 5 gol yiyen Boluspor'da Dilaver Mutlu'dan enteresan açıklama

Boluspor'un Ankara'da Keçiörengücü'ne 5-1 yenildiği maçtan sonra konuşan teknik sorumlu Dilaver Mutlu, enteresan bir açıklama yaparak iyi mücadele ettiklerini ileri sürdü.

Boluspor Ankara'da tepetaklak oldu

Mutlu, şunları söyledi:

"Buraya puan almak için geldik. Oyunun başında erken goller yememiz oyun düzenimizi de etkiledi. İlk on dakikada maç 2-0 olduktan sonra çevirmek zor oluyor. Rakibimiz de dirençli, bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. İyi mücadele ettik. 2-0'dan sonra biraz zor oldu. Kolay goller yedik. Çalıştık, iyi de hazırlanmıştık. İkinci yarıda biraz daha mücadele ettik, oyun temposunu durdurabildik ama istediğimiz sonucu alamadık. Artık bundan sonraki maçı kazanarak en azından bu maçı telafi etmeye çalışacağız."

YALÇIN KOŞUKAVAK: İYİ BİR SKOR ALDIK

Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak ise şu ifadeleri kullandı:

"Haftalardır kazanmaya yakın olduğumuz maçları, deplasman da dahil berabere bitiriyorduk. Bir mağlubiyetimiz var içerde Iğdır’a. Takımımız bazı küçük sekanslarda hata yaptığı için böyle maçları kazanamadık ama bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Boluspor bugün geçiş hücumu, kontratak planı yapmış, ben kadro gelince gördüm. Golü bulup Bolu'yu set hücumuna zorlamamız gerekiyordu. Erken bir gol bulduk. Bize çok avantaj getirdi. Oyun çok kolaylaştı. Rakibin direnci düştü. İyi bir skor aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Kadro derinliğimiz yok ama biz elimizden geldiğince yukarıların takımı olmak için gayret sarf ediyoruz. Boluspor’da kadro kalitesi var ama bazı problemler yaşıyorlar. Onlara da kalan maçlarda başarılar diliyorum."