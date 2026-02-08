Keçiörengücü kazandığı maçta puanları eşitledi

Keçiörengücü kazandığı maçta puanları eşitledi
1. Lig'de Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Keçiörengücü ve Bandırmaspor'un puanları 36 oldu.

1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla Keçiörengücü, puanını 36 yaparak 8. sıraya yükseldi.
Bandırmaspor 36 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.
Maçın ardından Keçiörengücü ve Bandırmaspor'un puanları eşitlendi.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Aktepe
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Ramazan Ufuk Avdaş, Kerem Kalkan
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 75 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 90 Süleyman Luş), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 65 Diaby), Fernandes (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 90 Ali Akman), Diouf
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Badji), Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerim Alıcı, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Emirhan Acar), Fall (Dk. 67 Kaan Akyazı), Abdülkadir Parmak (Dk. 81 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 81 Yusuf Can Esendemir), Kehinde, Tanque
Goller: Dk. 45+1 Diouf, Dk. 45+7 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 64 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Enes Aydın (Bandırmaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 36 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 39 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 15 İbrahim Akdağ, Dk. 60 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+6 Mücahit Albayrak (Bandırmaspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

