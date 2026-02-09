Kazana kazana giderken 1. Lig ekibini bıraktı: Sebebi ortaya çıktı

Kazana kazana giderken 1. Lig ekibini bıraktı: Sebebi ortaya çıktı
Yayınlanma:
Boluspor'u 4-0 mağlup eden Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı görevinden istifa etti. Dalcı'nın Süper Lig'den bir ekiple görüşme halinde olduğu öğrenildi.

TFF 1. Lig’de Boluspor’u konuk eden Manisa FK sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı Evinde oynanan maçta farklı galip gelen Manisa FK’da taraftarların sevinci kursağında kaldı.

MUSTAFA DALCI İSTİFA ETTİ

Karşılaşmanın ardından Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı görevinden istifa etti.

SÜPER LİG EKİBİYLE GÖRÜŞÜYOR

Galibiyetin ardından gelen istifa taraftarları şaşkına çevirirken ayrılığın sebebi belli oldu. Dalcı’nın Süper Lig’den bir ekiple görüşme halinde olduğu öğrenildi.

11 MAÇTA 1 KERE KAYBETTİ

Sezon ortasında geldiği Manisa FK’nın başında 11 maça çıkan Mustafa Dalcı, 7 galibiyet, 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etti ve 2.18 puan ortalaması yakaladı.

TAKIMI KÜME DÜŞME HATTINDAN ALDI

24 haftada 34 puan toplamayı başaran Manisa FK, şampiyonluk yarışından uzak kaldı. Takımı küme düşme hattından alan Mustafa Dalcı, 12. sıraya kadar getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

