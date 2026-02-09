Kayserispor 2-1 kaybetti: Başkan ''Böyle oynadığımız sürece kazanırız'' dedi

Yayınlanma:
Süper Lig'de Kocaelispor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da Başkanı Nurettin Açıkalın, "Umarım bu oyun tarzı ile devam ederiz. Böyle oynadığımız sürece kazanırız. Kayserispor her zaman böyle bir mücadele içinde olmuştur" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 21’inci haftasında evinde Kocaelispor’a 2-1’lik skorla yenildi.
Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Üç puan parolası ile çıktığımız maçta rakiplerimizin de puan kaybettiği haftada muhakkak puan almalıydık. Takıma gelen havayı bugün hissettik. Umarım bu oyun tarzı ile devam ederiz.
Böyle oynadığımız sürece kazanırız. Kayserispor her zaman böyle bir mücadele içinde olmuştur. Zor günlerin takımı olmuştur ve oradan çıkmayı bilmiştir. Yine çıkacaktır. İçimizde en ufak şüphe yoktur. Bu birlik ve beraberliği sağladığımız sürece Kayserispor layık olduğu yerde olacaktır” diye konuştu.

''YÖNETİM KURULU TOPLANACAK''

Hoca ile ilgili bir tasarruflarının olup olmayacağı hakkında gelen soruya başkan Nurettin Açıkalın, ''Şu anda herhangi bir şey yok. Daha değerlendirmedik. Yönetim kurulu toplanacak. Henüz çok sıcak. Hoca ile de kendi aramızda da konuşacağız. Hemen gönderelim yarın yetirelim gibi kolay işler değil'' yanıtını verdi.
(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

