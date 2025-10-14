Kaymakam futbolcu oldu

Kaymakam futbolcu oldu
Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, artık futbol sahasında da ter dökecek.

Ordu’nun Korgan ilçesinde görev yapan Kaymakam Kerem Tunçer, spor camiasında dikkat çeken bir adım attı.
Tunçer, 1. Amatör Lig’de mücadele eden Korgan Belediyespor ile oyuncu olarak anlaşma sağladı.

Yapılan resmi duyuruya göre Kaymakam Tunçer, Korgan Belediyespor’un formasını giyerek aktif futbolcu olarak sahada yer alacak.
Kulüp yetkilileri, Tunçer’in hem ekonomik hem de moral anlamda takıma önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Korgan Belediyespor Başkanı Ahmet Şahin, lisans işlemleri için Kaymakam Tunçer’i makamında ziyaret ederek gerekli evrakları imzalattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlçemizin yöneticisi Sayın Kerem Tunçer, Korgan Belediyespor’da futbolcu olarak görev alacak.
Spor faaliyetlerine verdiği önem, gençlere örnek teşkil eden tutumu ve desteğiyle hem kulübümüz hem de taraftarlarımız adına kendisine minnettarız.
Yeni sezonda başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

