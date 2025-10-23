Kayıtlar dakikalar içinde doldu: Maraton kit dağıtımı başlıyor

Kayıtlar dakikalar içinde doldu: Maraton kit dağıtımı başlıyor
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’na sayılı günler kaldı. Maratona katılacaklar için hazırlanan kitlerin dağıtımı ise cumartesi başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım Pazar günü koşulacak.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından verilen Gold Label ünvanına sahip olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen binlerce koşucuyu ağırlayacak.

Sadettin Saran söz verdiSadettin Saran söz verdi

HALK KOŞUSU'NA İLGİ BÜYÜK

Halk Koşusu’na spor severler büyük ilgi gösterdi.

Tüm kategorilerde kayıt başvurularının tamamlandığı İstanbul Maratonu’nda Halk Koşusu’nun 5 binlik kontenjanı 6 dakikada tükendi. 42K ve 15,5K yarışları, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ile birlikte yaklaşık 42 bin kişi, iki kıtayı birleştiren görkemli parkurda unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

MARATONDA KİT DAĞITIMI CUMARTESİ BAŞLAYACAK

Dünyanın tek kıtalararası maratonu olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’na katılacak kişiler, yarış kitlerini cumartesi itibarıyla belirlenen noktalardan teslim alabilecek. 42K ve 15,5K katılımcıları, 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kanyon AVM’deki Spor İstanbul stantlarından 11.00-21.00 saatleri arasında kitlerini alabilecek.

Kurumsal Koşu kategorisine katılacak olanlar için kit dağıtımı, İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü binasında 30-31 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Bu kategoride yarışacak kurumlar, listelerinde yer alan katılımcıların kit paketlerini toplu olarak teslim alabilecek.

Maraton coşkusunu Halk Koşusu ile yaşayacak İstanbulluların göğüs numaraları ise 31 Ekim’e kadar kayıt sırasında seçilen İBB Spor İstanbul tesislerinde dağıtılacak.

Spor İstanbul, bu yıl hayata geçirdiği rezervasyon sistemiyle maratonculara önemli bir fırsat da sunuyor.

25-26 Ekim tarihleri için event.spor.istanbul internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdıktan sonra belirledikleri gün ve saatte Kanyon AVM’den kitlerini alan koşucular, 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’na yüzde 20 indirimli kayıt hakkı kazanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Spor
Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı
Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı
Sadettin Saran söz verdi
Sadettin Saran söz verdi
Okan Buruk izin vermedi
Okan Buruk izin vermedi