Karşıyaka'dan hayati galibiyet: Derin nefes aldı

Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka evinde normal süresi 92-92 biten maçta Tofaş’ı 107-101 yenerek hayati bir galibiyet aldı.

3. GALİBİYETİNİ ALDI

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nu dolduran taraftarının büyük desteğiyle kazanmayı başaran Kaf-Kaf 14 haftada 3 galibiyete ulaştı. Büyük sevinç yaşayan yeşil-kırmızılılarda Young 24, Alston 23, Bishop 22 sayı attı.

İlk periyotta Karşıyaka’nın pota altından bulduğu sayılara 8’de 7’lik müthiş yüzdeyle üçlük isabetiyle karşılık veren Tofaş skor üstünlüğünü yakaladı. İlk 10 dakika 28-37 sonuçlandı. İkinci periyoda Young’un üçlüğüyle başlayan Karşıyaka rakibine 4 dakika boyunca sayı şansı tanımayıp Mert’in serbest atışlarıyla skoru 37-37’ye getirdi. Ev sahibi bu bölümde devrenin bitimine 4 dakika 21 saniye kala Young’la ilk kez 41-40 öne geçti.

İlk yarı Tofaş’tan Blazevic’in basketiyle 49-50 bitti. Üçüncü periyotta Tofaş farkı yeniden 7 sayıya taşısa da Karşıyaka aranın açılmasına izin vermedi. Periyot 64-68 sonuçlandı. Son periyotta İzmir temsilcisi Bishop ve Serkan’ın katkısıyla yeniden öne geçti. Son 3 dakikaya Tofaş’tan Furkan’ın sayılarıyla 82-82 girildi. Karşıyaka’dan Young ve Moody, Tofaş’tan Perez’in sayıları son saniyeler öncesi eşitliği bozmadı. Tofaşlı Perez bitime 17 saniye kala pota altından skoru 90-92’ye getirdi.

Karşıyaka’da Moody 4 saniye kala turnikesiyle skoru eşitledi. Perez son saniyede uzak mesafeli üçlük denemesinde isabet bulamayınca normal süre 92-92 bitti. Karşıyaka uzatmada Samet ve Alston’la 4 sayılık üstünlüğü buldu. Takımın skorer ismi Young’un da 5 sayılık katkısıyla rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Karşıyaka kendisi için hayati öneme sahip galibiyete ulaştı: 107-101.

MAÇTAN NOTLAR

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

KARŞIYAKA: Sokolowski 3, Samet Geyik 4, Manning 6, Alston 23, Moody 12, Young 24, Gordic 7, Bishop 22, Mert Celep 4, Ege Özçelik, Serkan Menteşe 2

TOFAŞ: Perez 25, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 6, Blazevic 25, Besson 13, Floyd 5, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis 3, Furkan Kokmaz 8

1’İNCİ PERİYOT: 28-37

DEVRE: 49-50

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-68

NORMAL SÜRE: 92-92

5 FAUL: Bishop (38.05) (Karşıyaka)