Kante köprüleri attı
Fenerbahçe'ye gelmek için gün sayan N’Golo Kante’den kulübü Al-Ittihad’a sert mesaj: Fenerbahçe’de oynamak istiyorum.

Fenerbahçe’de gözler Guendouzi'nin ardından Kante'nin transferine çevrildi.
Sarı - Lacivertli taraftarlar yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği tarihi beklerken yeni gelişmeler yaşandı.
Fenerbahçe ara transfer döneminde özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.

TEDESCO İSTİYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun listesi doğrultusunda çalışmalar sürerken, hedefin N’Golo Kante olduğu netleşti. Fenerbahçe yönetimi, Fransız yıldızla çoktan anlaşmaya vardı.
Ancak Suudi ekibi Al-Ittihad'ın, süreci yokuşa sürmesi ve pazarlıkları uzatması transferin gecikmesine neden oldu. Hem Fenerbahçe hem de Kante cephesinden, transferin bir an önce sonuçlanması Suudi kulübüne baskı var.

Kante'nin bonservisi belli oldu: Anlaşmayı ünlü isim açıkladıKante'nin bonservisi belli oldu: Anlaşmayı ünlü isim açıkladı

KANTE İPLERİ KOPARDI

Fenerbahçe ile anlaşan tecrübeli orta saha oyuncusu, net bir çıkış yaparak kulübüne seslendi.
Kante, “Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

YÖNETİM YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, transferi sonuçlandırmak için bu hafta yeniden Suudi Arabistan’a gidecek. Kante’nin bu açıklaması, Fenerbahçe taraftarları için büyük bir umut ışığı oldu. Gözler artık Suudi ekibinden gelecek habere çevrildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

