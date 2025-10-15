Kampı terk eden Berke Özer için sert sözler

Kampı terk eden Berke Özer için sert sözler
Yayınlanma:
Türkiye - Gürcistan maçı sonrası konuşan Nihat Kahveci, Berke Özer'in ayrılışını eleştirdi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. haftasında Gürcistan’ı konuk eden millilerimiz sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte 9 puana yükselen milliler, Dünya Kupası yolunda play-off’a katılmak için büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Berke Özer krizini de değerlendirdi.

resized-e9955-f03baefa6.jpg

“BERKE’Yİ SAVUNAMAM”

Berke Özer’i eleştiren Nihat Kahveci, "Eğer hocanın açıklamaları doğruysa ve sabahın 4'ünde mesaj atıp gittiyse Berke Özer bir gram haklı değil. TFF'nin yaptığı açıklamalara göre burada Berke'yi savunamam. Burası A Milli Takım. Herkesin koşarak geldiği, hayal kurduğu yer. Bana sözler verildi yapıldı ve izinle ayrıldım dedi ama iş öyle gözükmüyor. İzinsiz, kendi kafasına göre gittiyse olmaz" sözlerini sarf etti.

Icardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladı

NE OLMUŞTU?

Bulgaristan deplasmanının ardından İstanbul’a dönen millilerde Berke Özer kampı terk etti. TFF, bu hareketin izinsiz olduğunu ifade ederken Berke Özer ise yetkililere önceden haber verdiğini iddia etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Icardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladı
Fatih Terim'e kapı açıldı: Resmen açıklandı
