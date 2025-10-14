Kaçkar by UTMB Eurosport'ta yayınlanacak

Kaçkar by UTMB Eurosport'ta yayınlanacak
Yayınlanma:
16 Ekim saat 20.00’de yapılacak olan Kaçkar by UTMB, 53 dakikalık program olarak Eurosport'tan yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda düzenlenen UTMB® World Series’in Türkiye’deki ilk ayağı, Rize Çamlıhemşin’de bin 289 sporcuyu bir araya getirdi.

Yarışlar Ayder Yaylası’ndan başlayarak yüksek rakımlarda koşuldu. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle 100K parkuru gerçekleştirilemese de 50K ve 20K kategorilerinde sporcular unutulmaz bir mücadele sergiledi.

Mersin'de büyük heyecanMersin'de büyük heyecan

MÜCADELE EUROSPORT EKRANINDA

Kaçkar Dağları 26-27 Eylül tarihlerinde kadim patika yollarını Kaçkar by UTMB yarışı için dünyanın dört bir yanından gelen sporculara açarak, doğa ile insan iradesini buluşturan eşsiz bir dayanıklılık mücadelesine sahne oldu.

Mücadele, 16 Ekim’de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle, Eurosport 1’de 53 dakikalık program olarak izleyicilerle buluşacak.

Yayın Detayı:

Kanal : Eurosport 1
Tarih : 16 Ekim 2025, Perşembe
Saat : 20.00
Süre : 53 Dakika

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Spor
Sadettin Saran bütün ekibi kovacak
Sadettin Saran bütün ekibi kovacak
Avrupa Konyasporlu futbolcuyu konuşuyor: Videosu viral oldu
Avrupa Konyasporlu futbolcuyu konuşuyor: Videosu viral oldu
Arkadaşı ağzından kaçırdı: Solskjaer'in yeni takımı belli oldu
Arkadaşı ağzından kaçırdı: Solskjaer'in yeni takımı belli oldu