Kaçkar by UTMB Eurosport'ta yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda düzenlenen UTMB® World Series’in Türkiye’deki ilk ayağı, Rize Çamlıhemşin’de bin 289 sporcuyu bir araya getirdi.

Yarışlar Ayder Yaylası’ndan başlayarak yüksek rakımlarda koşuldu. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle 100K parkuru gerçekleştirilemese de 50K ve 20K kategorilerinde sporcular unutulmaz bir mücadele sergiledi.

Mersin'de büyük heyecan

MÜCADELE EUROSPORT EKRANINDA

Kaçkar Dağları 26-27 Eylül tarihlerinde kadim patika yollarını Kaçkar by UTMB yarışı için dünyanın dört bir yanından gelen sporculara açarak, doğa ile insan iradesini buluşturan eşsiz bir dayanıklılık mücadelesine sahne oldu.

Mücadele, 16 Ekim’de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle, Eurosport 1’de 53 dakikalık program olarak izleyicilerle buluşacak.

Yayın Detayı:

Kanal : Eurosport 1

Tarih : 16 Ekim 2025, Perşembe

Saat : 20.00

Süre : 53 Dakika