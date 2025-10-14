Mersin'de büyük heyecan

21 kilometrelik Yarı Maraton 19 Ekim sabahı saat 09.00’da, Halk Koşusu ise 09.30’da start alacak. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, Tarsus’un tanıtımına da önemli katkı sağlayacak.

Ödül töreni saat 11.30’da Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek. Hem profesyonel atletlerin hem de halkın yoğun ilgi göstermesi beklenen maraton, Tarsus’un spor ve turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, ‘Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’ için çağrıda bulundu. Taşkın, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, büyük organizasyonlar yapmaya devam ediyor. Her sene geliştirerek yaptığımız 2 büyük maratonumuzdan biri, bu yıl 17’ncisi yapılacak olan Tarsus Yarı Maratonu. Kayıtları devam eden 21 kilometrelik yarı maraton, 19 Ekim’de Tarsus’ta gerçekleşecek. Aynı zamanda 3 kilometrelik bir halk koşumuz da olacak. Tüm Mersinlileri bu organizasyona bekliyoruz. Kayıtlar mersin.bel.tr adresimizden yapılabilmektedir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer büyük organizasyonu olan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’ için de çağrıda bulunan Taşkın, “Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bir diğer organizasyon da Uluslararası Mersin Maratonu. Bu yıl 7'nci kez yapacağımız maraton, geçen yıl dünyada yapılan 213 maraton arasında başarı sıralamasında 49'uncu sırada yer aldı. 14 Aralık’ta yapılacak olan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’nu daha iyi bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Onun da kayıtları yine mersin.bel.tr adresimizden yapılabilmekte” ifadelerini kullandı.

Mersin’in bir spor kenti olabilmesi adına Büyükşehir Belediyesi olarak büyük organizasyonlara imza atma gayreti içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Taşkın, “Bu organizasyonlar, şehrimizin ve ülkemizin tanıtımında çok etkili oluyor. Geçen sene Türkiye’de koşulan en iyi ilk 3 derece, Mersin’de kırıldı ve ‘Rekorlar Şehri Mersin’de rekorlar kırıldı demiştik. Bu yıl da yeni rekorlar bekliyoruz. Bu kapsamda tüm Mersinlileri; 19 Ekim’de Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda, 14 Aralık’ta da Uluslararası Mersin Maratonu’nda buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.