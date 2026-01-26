Juventus'tan geldi Süper Lig'de yapamadı: 3 milyona satışa çıktı

Juventus'tan geldi Süper Lig'de yapamadı: 3 milyona satışa çıktı
Yayınlanma:
Kocaelispor'un sezon başında Juventus'tan transfer ettiği Joseph Nonge'den istenen verim alınamadı. FC Cracovia, Nonge'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyu transfer listesine ekleyen Kocaelispor 3 milyon euro talep etti.

Süper Lig ekibi Kocaelispor, sezon başında İtalya Serie A ekibi Juventus'tan Joseph Nonge'yi kadrosuna katmıştı.
Kocaelispor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusundan istediği verimi alamadı ve oyuncuyu satış listesine ekledi.

POLONYA'DAN TALİP ÇIKTI

Polonya Ligi'nde mücadele eden FC Cracovia, genç futbolcuya talip oldu ve kadrosuna katmak için harekete geçti.
FC Cracovia ve Kocaelispor görüşmelere başlarken, Kocaeli ekibi Joseph Nonge'den 3 milyon euro bekliyor.
Polonya ekibi istenen bonservis bedelini öderse transfer gerçekleşecek.
Joseph Nonge'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.

KOCAELİSPOR KARNESİ

Bu sezon Kocaelispor formasıyla 16 maça çıkan Joseph Nonge, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Juventus altyapısından çıkan Joseph Nonge, daha sonra Troyes ve Servette'ye kiralandı.
Kocaelispor, Joseph Nonge'yi bedelsiz olarak transfer etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

