Juventus Kenan Yıldız kararını açıkladı
İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Juventus, sözleşmesi 2029'da bitecek olan Kenan Yıldız ile sözleşme yenilediğini açıkladı.
Siyah-beyazlılar, başarılı futbolcunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.
''GELECEK SİYAH-BEYAZ''
Juventus'tan yapılan açıklamada, ''Hikayemiz devam ediyor. Gelecek siyah-beyaz. Kenan Yıldız 2030'a kadar'' ifadeleri kullanıldı.
KENAN'IN JUVENTUS PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 gol atarken 7 asist yaptı.:
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performans ile Ağustos, Kasım ve Aralık 2025'te takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.
A MİLLİ TAKIM KARNESİ
A Milli Takım ile 24 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 5 kez fileleri sarstı.
Kenan, U17 ve U21 Milli takımlarında da oynamıştı.