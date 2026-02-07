Juventus Kenan Yıldız kararını açıkladı

Juventus Kenan Yıldız kararını açıkladı
Yayınlanma:
İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İtalyan devi Juventus'un Kenan Yıldız kararı belli oldu!
Juventus, sözleşmesi 2029'da bitecek olan Kenan Yıldız ile sözleşme yenilediğini açıkladı.
Siyah-beyazlılar, başarılı futbolcunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

''GELECEK SİYAH-BEYAZ''

Juventus'tan yapılan açıklamada, ''Hikayemiz devam ediyor. Gelecek siyah-beyaz. Kenan Yıldız 2030'a kadar'' ifadeleri kullanıldı.

KENAN'IN JUVENTUS PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 gol atarken 7 asist yaptı.:
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performans ile Ağustos, Kasım ve Aralık 2025'te takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

A MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Takım ile 24 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 5 kez fileleri sarstı.
Kenan, U17 ve U21 Milli takımlarında da oynamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Spor
Fenerbahçe ile eşleştikten sonra darmaduman oldu
Fenerbahçe ile eşleştikten sonra darmaduman oldu
İsmini satan Süper Lig kulübünden istifa etti
İsmini satan Süper Lig kulübünden istifa etti