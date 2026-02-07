İtalyan devi Juventus'un Kenan Yıldız kararı belli oldu!

Juventus, sözleşmesi 2029'da bitecek olan Kenan Yıldız ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Siyah-beyazlılar, başarılı futbolcunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

''GELECEK SİYAH-BEYAZ''

Juventus'tan yapılan açıklamada, ''Hikayemiz devam ediyor. Gelecek siyah-beyaz. Kenan Yıldız 2030'a kadar'' ifadeleri kullanıldı.

KENAN'IN JUVENTUS PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 gol atarken 7 asist yaptı.:

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performans ile Ağustos, Kasım ve Aralık 2025'te takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

A MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Takım ile 24 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 5 kez fileleri sarstı.

Kenan, U17 ve U21 Milli takımlarında da oynamıştı.