Jota Silva'dan Rafa Silva açıklaması

Jota Silva'dan Rafa Silva açıklaması
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, kulüple problem yaşayan vatandaşı Rafa Silva ile ilgili konuştu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürerken, Jota Silva'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Portekiz basınından A Bola'ya konuşan Jota Silva, kulüple problem yaşayan vatandaşı Rafa Silva ile ilgili şunları söyledi:

2024/11/08/hbbjk.jpg"Rafa Silva çok iyi bir insan. Kulübe ve şehre uyum sağlamamda bana yardım etti. Fakat son gelişmelerle ilgili konuşmak bana düşmez. Zaten bu konuları aramızda da çok konuşmuyoruz. Bu, sadece Rafa'yı ve kulübü ilgilendiren bir durum. Kimsenin buna karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım iki taraf için de en iyi şekilde çözülür."

"İKİNCİ YARIYA HAZIRIZ"

Jota Silva, ligin ikinci yarısı için de şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş, hedefleri her zaman zirve olan çok büyük bir camia. Bu takımda forma giyiyorsan, sahada mücadele etmek ve kupalar için iddialı olmak zorundasın. Sezonun başında iniş çıkışlar yaşadık ancak şu an çok daha iyi bir noktadayız. İkinci yarının bizim adımıza çok daha olumlu geçeceğine inanıyorum ve buna hazırız. Takımın hedeflerine ulaşması için ben de üzerime düşeni sonuna kadar yapacağım.

Rafa Silva operasyonu başladı: Geri dönüş yokRafa Silva operasyonu başladı: Geri dönüş yok

Beşiktaş taraftarının etkisini önceden pek fark etmemiştim. Söylentiler çıktığı anda Türk taraftarlar hemen etkileşime giriyorlar. Adeta sosyal medyada baskın yapıyorlar. Çok samimiler, aynı zamanda çok talepkârlar da. Kulübü gerçekten seviyorlar, tıpkı benim gibi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Spor
Galatasaray 3 futbolcuya aynı anda teklif yaptı
Galatasaray 3 futbolcuya aynı anda teklif yaptı
Süper Kupa'ya gelmeyen Hacıosmanoğlu'nun nereye gittiğini açıkladı
Süper Kupa'ya gelmeyen Hacıosmanoğlu'nun nereye gittiğini açıkladı
Süper Lig'e şok alt liglere rutin! Galatasaray maçında soyunma odası görüntüleri gündem olmuştu: Fethiyespor'dan ilk açıklama
Süper Lig'e şok alt liglere rutin! Galatasaray maçında soyunma odası görüntüleri gündem olmuştu: Fethiyespor'dan ilk açıklama