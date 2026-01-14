Jota Silva'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürerken, Jota Silva'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Portekiz basınından A Bola'ya konuşan Jota Silva, kulüple problem yaşayan vatandaşı Rafa Silva ile ilgili şunları söyledi:

"Rafa Silva çok iyi bir insan. Kulübe ve şehre uyum sağlamamda bana yardım etti. Fakat son gelişmelerle ilgili konuşmak bana düşmez. Zaten bu konuları aramızda da çok konuşmuyoruz. Bu, sadece Rafa'yı ve kulübü ilgilendiren bir durum. Kimsenin buna karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım iki taraf için de en iyi şekilde çözülür."

"İKİNCİ YARIYA HAZIRIZ"

Jota Silva, ligin ikinci yarısı için de şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, hedefleri her zaman zirve olan çok büyük bir camia. Bu takımda forma giyiyorsan, sahada mücadele etmek ve kupalar için iddialı olmak zorundasın. Sezonun başında iniş çıkışlar yaşadık ancak şu an çok daha iyi bir noktadayız. İkinci yarının bizim adımıza çok daha olumlu geçeceğine inanıyorum ve buna hazırız. Takımın hedeflerine ulaşması için ben de üzerime düşeni sonuna kadar yapacağım.

Beşiktaş taraftarının etkisini önceden pek fark etmemiştim. Söylentiler çıktığı anda Türk taraftarlar hemen etkileşime giriyorlar. Adeta sosyal medyada baskın yapıyorlar. Çok samimiler, aynı zamanda çok talepkârlar da. Kulübü gerçekten seviyorlar, tıpkı benim gibi."