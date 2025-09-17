Jose Mourinho'dan Ali Koç'a bomba yanıt

Jose Mourinho'dan Ali Koç'a bomba yanıt

Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden yüklendi.

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile görüşmelere başlayan Jose Mourinho, Fenerbahçe dönemine dair açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ'A CEVAP

Portekiz basınına konuşan Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU NEDEN BİZİ ELEDİKTEN SONRA ALDIĞINI AÇIKLAYAMADI"

Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden yüklenen Jose Mourinho, "Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de verilmeyen penaltı için olay iddia: Konuşmaları açıkladıFenerbahçe'de verilmeyen penaltı için olay iddia: Konuşmaları açıkladı

Fenerbahçe'nin ödediği bedeli açıkladı: Dillere düşecek hataFenerbahçe'nin ödediği bedeli açıkladı: Dillere düşecek hata

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

