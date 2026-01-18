İyi ki Fenerbahçe ile adı çıktı: 3 kırmızı kartlı maçta 3 gol attı

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ileri sürülen eski futbolcusu Vedat Muriç, İspanya La Liga'da haftaya damgasını vurdu.

Vedat Muriç, takımı Mallorca'nın Athletic Bilbao'yu 3-2 yendiği maçta 3 gol atarken, 3 futbolcu da kırmızı kart gördü.

Vedat Muriç gollerini 5, 42 ve penaltıdan 69. dakikalarda attı. Muriç, 19 maçta 14 gole ulaştı.

Arda Güler damgasını vurdu: Protestoları susturdu

Athletic Bilbao'nun golleri ise 8. dakikada Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi.

ATHLETİC BİLBAO 8 KİŞİ KALDI

Maçta 3 de kırmızı kart çıktı ve Athletic Bilbao maçı 8 oyuncuyla tamamladı.

70. dakikada Gorka Guruzeta, 71. dakikada Unai Gomez ve 72. dakikada Inigo Lekue kırmızı kart gördüler.

La Liga'da Mallorca 21 puanla 14. sırada. Athletic Bilbao ise 24 puanla 8. sırada yer alıyor.