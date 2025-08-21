İsviçre'de kazanan çıkmadı: Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı

Yayınlanma:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, FC Lausanne-Sport'a konuk oldu.

İSVİÇRE'DE KAZANAN YOK

Mücadelede kazanan çıkmadı ve 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, 45. dakikada Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Lausanne'de 83. dakikada sahneye çıkan Okoh, skoru eşitleyen golü kaydetti.

TUR ŞANSI İSTANBUL'A KALDI

Bu sonuçla tur şansı rövanşa kaldı.

Beşiktaş - Lausanne-Sport rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

5. dakikada Lausanne etkili geldi. Dar alanda yapılan kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu tokatlayarak gole izin vermedi.

28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.

33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahası sol çaprazında zamanlama hatasından yararlanan Sene'nin sert şutunda, top yandan auta gitti.

34. dakikada Uduokhai'den kritik müdahale geldi. Hızlı gelişen atakta Lekoueiry, topla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağındaki Sene'ye çıkarmak istedi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, kayarak topu kornere gönderdi ve mutlak bir golü engelledi.

45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letica uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1

