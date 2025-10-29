İşte Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turuna 5 maçla devam edildi.
ALANYASPOR TURLADI
Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından Corendon Alanyaspor, Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor, Orduspor 1967 ile Muğlaspor, 4. eleme turuna yükseldi.
İŞTE TOPLU SONUÇLAR
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor: 1-2
ÇORUM EVİNDE KAZANDI
Arca Çorum FK-Kütahyaspor: 3-0
ÇORLU DEPLASMANDA GÜLDÜ
Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947: 3-2
ERBASPOR ELENDİ
Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor: 4-2
MUĞLASPOR MANİSA'DA TURLADI
Manisa FK-Muğlaspor: 0-2
