İşte Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar
Yayınlanma:
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turuna 5 maçla devam edildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 5 maçla devam edildi.

ALANYASPOR TURLADI

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından Corendon Alanyaspor, Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor, Orduspor 1967 ile Muğlaspor, 4. eleme turuna yükseldi.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

ÇORUM EVİNDE KAZANDI

Arca Çorum FK-Kütahyaspor: 3-0

ÇORLU DEPLASMANDA GÜLDÜ

Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947: 3-2

ERBASPOR ELENDİ

Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor: 4-2

MUĞLASPOR MANİSA'DA TURLADI

Manisa FK-Muğlaspor: 0-2

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

