İşte 1. Lig'in 2 haftalık programı

Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig'de 18. ve 19. hafta programını açıkladı.

1. Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu

TFF RESMEN AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

18. HAFTA

19 Aralık Cuma:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

20 Aralık Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)

13.30 Bandırmaspor-Erzurumsor FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

19. HAFTA

26 Aralık Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

27 Aralık Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

28 Aralık Pazar:

(Saat belli değil) Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Serikspor-Boluspor (Stat belli değil)

16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

29 Aralık Pazartesi:

14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

