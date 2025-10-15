İsrail'i yerle bir ettiler: Ortalık karıştı

Yayınlanma:
İtalya'nın Udine kentinde oynanan İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti. İtalya, İsrail'e fark atarak, Dünya Kupası'na katılma şansını bitirdi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İtalya-İsrail maçı öncesi Udine sokakları karıştı.

Maçtan önce binlerce kişi protesto yürüyüşü yaparak İsrail'i protesto etti.

"Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atılırken, Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankartlar taşındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Udine'deki Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşten sonra bir grup gösterici, maçın oynanacağı stada yürümek istedi.

Bunun üzerine güvenlik güçleri müdahale edince ortalık karıştı. Güvenlik güçleri göstericilere, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etti. Bazı noktalarda polis, coplu müdahalede de bulundu. Bazı göstericiler de ellerindeki havai fişek ve meşaleleri atarak karşılık verdi. Çok sayıda gözaltı yapıldı.

İTALYA 3-0 KAZANDI

Protestolar arasında oynanan maçı İtalya 3-0 kazandı.

İtalya'nın gollerini 45+2 ve 74. dakikalarda Retegui ve 90+3. dakikada Mancini attı.

İsrail ne yapacağını şaşırdı: İtalya'da olay hazırlıkİsrail ne yapacağını şaşırdı: İtalya'da olay hazırlık

İtalya, puanını 15'e çıkartarak Norveç'in arkasında ikinci sırada yer alırken, 9 puanda kalan İsrail ise Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

