İsrail men edildi: Günler kala karar açıklandı

Yayınlanma:
Giro dell'Emilia bisiklet yarışı öncesi İtalyan yetkililer, "Israel-Premier Tech"in men edildiğini açıkladı.

İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışına günler kala organizasyon yetkililerinden sürpriz bir karar geldi. Organizasyon, İsrailli "Israel-Premier Tech"in men edildiğini duyurdu.

Giro dell'Emilia'nın organizatörlüğünü yapan GS Emilia'nın başkanı Adriano Amici yaptığı açıklamada, çıkarılma kararının sporcuların, teknik personelin ve seyircilerin güvenliği için yapıldığını belirtti.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu

"KAMU GÜVENLİĞİ NEDENİYLE BU KARAR ALINDI"

Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını belirten Amici, hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.

20220531120217-landscape-16-9-mobile.jpg
Giro dell'Emilia

YARIŞ BU SENE 4 EKİM'DE YAPILACAK

Her yıl Bologna'da düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı bu sene 4 Ekim'de yapılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
