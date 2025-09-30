İsrail men edildi: Günler kala karar açıklandı

İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia bisiklet yarışına günler kala organizasyon yetkililerinden sürpriz bir karar geldi. Organizasyon, İsrailli "Israel-Premier Tech"in men edildiğini duyurdu.

Giro dell'Emilia'nın organizatörlüğünü yapan GS Emilia'nın başkanı Adriano Amici yaptığı açıklamada, çıkarılma kararının sporcuların, teknik personelin ve seyircilerin güvenliği için yapıldığını belirtti.

"KAMU GÜVENLİĞİ NEDENİYLE BU KARAR ALINDI"

Kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını belirten Amici, hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.

YARIŞ BU SENE 4 EKİM'DE YAPILACAK

Her yıl Bologna'da düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı bu sene 4 Ekim'de yapılacak.