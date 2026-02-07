İsmini satan Süper Lig kulübünden istifa etti

İsmini satan Süper Lig kulübünden istifa etti
Yayınlanma:
103 yıllık köklü kulüp Gençlerbirliği'nin adı yapılan anlaşma ile 'Natura Dünyası Gençlerbirliği' oldu. İsim hakkının satılması sonrasında Başkent temsilcisinin taraftarları büyük tepki gösterdi. Protestolar sonrası Gençlerbirliği'nden ilk istifa haberi de geldi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, isim sponsorluğu için 'Natura Dünyası' ile anlaşma sağladı.
Kulüp binasında düzenlenen törenle imzalar atılırken, 1923 yılında kurulan 103 yıllık köklü kulübün adı 'Natura Dünyası Gençlerbirliği' olarak değişti.
Başkent ekibinin tarihinde ilk kez gerçekleşen isim değişikliği kararı, taraftarların büyük tepkisini çekti.

50 MİLYON LİRA GELİR

Sezonun geri kalan kısmında 'Natura Dünyası Gençlerbirliği' olarak mücadele edecek olan kulübün bu anlaşmadan 50 milyon lira kazanacağı öğrenildi.
Taraftarlar ise 'yazıklar olsun' diyerek bu anlaşmaya tepki gösterdi.

ge.jpg
Kulübün Genel sekreter yardımcısı Berşan Kayıkçı istifa etti

ANLAŞMA SONRASI İLK İSTİFA GELDİ

Kırmızı-siyahlı kulübün isim sponsorluğu anlaşması sonrası yönetimde ilk istifa gerçekleşti.
Genel sekreter yardımcısı Berşan Kayıkçı, yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

''SÖZLERİME KARŞI SORUMLULUĞUM VAR''

Berşan Kayıkçı yaptığı açıklamada, ''Sözlerin ağırlığına inanıyorum. Yıllar önce, yıllar boyunca savunduğum sözlerin bugün karşısında durmamı gerektirecek bir durum yok. Sözlerime karşı sorumluluğum var. Kendi adıma bunun gereğini yapacağım.
6 Aralık "olağandışı" kongresiyle başlayan, 17 Ocak kongresiyle devam eden Genel Sekreter Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Hayatta gelinebilecek en güzel yer, görülebilecek en güzel rüyaydı. Buna vesile olan başkanımız Arda Çakmak'a teşekkür ederim. Günün sonunda kazanan Gençlerbirliği olsun'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

