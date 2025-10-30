İsmail Mulhan tahmin etmedi

İsmail Mulhan tahmin etmedi
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor Başkanı İsmail Mulhan, ''Ülke gündemine bu kadar düşeceğini tahmin etmiyorduk'' dedi.

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı geriden gelerek 3-1 yenen Adıyaman temsilcisi, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselmenin gururunu yaşıyor.

Kayserispor en kötü başlangıcı yaptıKayserispor en kötü başlangıcı yaptı

Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, AA muhabirine, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve bu sonucun kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

''TAHMİN ETMİYORDUK''

Takım olarak kıymetli futbolculara sahip olduklarını ve daha önce Adana Demirspor'u, İskenderunspor'u elediklerini belirten Mulhan, şunları kaydetti:

"Tüm şehir bu maça odaklandı, çocuklar ve bizler inanmıştık. Güzel bir galibiyet aldık.

Kulübümüz geçmişiyle de köklü bir kulüp. Ülke gündemine bu kadar düşeceğini tahmin etmiyorduk ama biz de iyi bir takımız, güzel bir sonuç aldık. İnşallah bundan sonra takımımızı hak ettiği gibi önce 3. Lig'e, ardından 2. Lig'e taşımak istiyoruz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Kovalamaca, takip, tehdit...
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Spor
Galatasaray Trabzonspor ve Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinin hakemleri açıklandı
Galatasaray Trabzonspor ve Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinin hakemleri açıklandı
Fenerbahçe'nin yıldızı ile ilgili bomba iddia: Sevilmediğimi hissediyorum
Fenerbahçe'nin yıldızı ile ilgili bomba iddia: Sevilmediğimi hissediyorum
Büyüksün Merve: Dünya şampiyonu oldu
Büyüksün Merve: Dünya şampiyonu oldu