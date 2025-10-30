Kayserispor en kötü başlangıcı yaptı

Kayserispor en kötü başlangıcı yaptı
Yayınlanma:
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son 11 yılın en kötü ilk 10 maçlık sürecini geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 11 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'de, bu sezon 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Kayseri ekibi ligde henüz galibiyet alamadı.

EN KÖTÜ İLK 10 MAÇLIK BAŞLANGIÇ

Kayseri temsilcisinin bu yıl ki performansı, Süper Lig'e yeniden çıktığı 2015-2016 sezonundan itibaren sergilediği en kötü ilk 10 maçlık başlangıç oldu.

Kayserispor, 1 yıl aranın ardından yeniden çıktığı Süper Lig'in 2015-2016 sezonunun ilk 10 maçında 9 puan alarak 15. sıraya yerleşti.

Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklamaZorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama

2016-2017 sezonunun ilk 10 maçında da aynı puan ve sıralamada bulunan sarı-kırmızılılar, 2017-2018'de 18 puanla 4., 2018-2019'da 12 puanla 12. ve 2019-2020'de ise 7 puanla 18. olarak ilk 10 haftayı kapattı.

Kayseri temsilcisi, 2020-2021 sezonunun ilk 10 haftasında 9 puanla 17. sırada tamamlarken, 2021-2022 sezonunda ise bu periyotta 11 puanla 15. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonun ilk 10 maçında ise 16 puanla 8. sıraya yerleşti. 2023-2024 sezonun ilk 10 haftasını 16 puanla 7. sırada tamamlayan Kayserispor, geçen sezon ise 8 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Kayseri ekibi, son 11 yılın en kötü ilk 10 maçlık performansını geçirdiği bu sezonunda ise 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 haftayı 17. sırada tamamladı.

10 HAFTADA 2 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV ALDI

Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.

Ardından göreve gelen Radomir Djalovic de Kayserispor'u kötü başlangıçtan kurtaramadı.

Gisdol yönetiminde 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, Djalovic'in takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

KAYSERİSPOR'U ZOR BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Ligdeki kötü gidişata dur demek isteyen Kayserispor'u 5 haftalık zor bir fikstür bekliyor.

Ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, sonraki hafta ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

13. haftada ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak Kayserispor, ardından Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor deplasmanlarında galibiyet arayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor
Icardi'nin yeni takımı belli oldu iddiası
Icardi'nin yeni takımı belli oldu iddiası
Alperen Şengün'ün Kanada'da Türk seyircilere yaptığı gündem oldu
Alperen Şengün'ün Kanada'da Türk seyircilere yaptığı gündem oldu
Viranşehir 5'te 5 yaptı: Hedef Elbistan
Viranşehir 5'te 5 yaptı: Hedef Elbistan