İrfan Can Kahveci ile anlaşıldı: İmzayı atmaya geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı belli oldu.

KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA TAMAM

TRT Spor’da yer alan habere göre; Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci’nin kiralık transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

İMZAYI ATIP KAMPA KATILACAK

Kasımpaşa’ya transfer olmaya karar veren İrfan Can Kahveci de İstanbul’a geldi. Oyuncu imzayı attıktan sonra Antalya’ya giderek kampa katılacak.

AYLARDIR KADRO DIŞINDA

Son olarak ligde oynanan Samsunspor maçında forma giyen İrfan Can Kahveci, ertesi günlerde Cenk Tosun ile beraber kadro dışı kaldı.

TEDESCO AFFETMEDİ

Oyuncu affedilmek için girişimlerde bulunsa da Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun tavrı değişmedi.

SOYUNMA ODASINDA TARTIŞMA İDDİASI

İrfan Can Kahveci’nin neden kadro dışı kaldığı açıklanmazken Samsunspor maçının ardından soyunma odasında çıkan bir tartışmanın olduğu iddia ediliyor.