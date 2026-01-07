Fenerbahçe'de ara transferde ayrılık kesinleşti. Takımda 3. kaleci pozisyonuna düşen İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İrfan Can'ı resmen açıkladı. Yıldırım, "Sadettin Saran başkan ile konuştuk. İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaştık" diye konuştu.

Yüksel Yıldırım: Musaba'nın yapmaması lazımdı

İrfan Can, Süper Lig'in ikinci yarısında Samsunspor forması giyecek.

GÖZTEPE'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Futbola Adanaspor'da başlayan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun başında 2 sezon oynadığı Göztepe'den transfer edilmişti.

27 yaşındaki kaleci sarı lacivertli kaleyi 53 kez korudu.

İrfan Can Eğribayat, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Süper Lig'de 3'er maçta forma giydi.

İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.