İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe'de ara transferde ayrılık kesinleşti. Takımda 3. kaleci pozisyonuna düşen İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İrfan Can'ı resmen açıkladı. Yıldırım, "Sadettin Saran başkan ile konuştuk. İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaştık" diye konuştu.

Yüksel Yıldırım: Musaba'nın yapmaması lazımdıYüksel Yıldırım: Musaba'nın yapmaması lazımdı

İrfan Can, Süper Lig'in ikinci yarısında Samsunspor forması giyecek.

GÖZTEPE'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Futbola Adanaspor'da başlayan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun başında 2 sezon oynadığı Göztepe'den transfer edilmişti.
27 yaşındaki kaleci sarı lacivertli kaleyi 53 kez korudu.
İrfan Can Eğribayat, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Süper Lig'de 3'er maçta forma giydi.
İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Spor
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
Nijerya'yı karıştıran Osimhen - Lookman kavgasında yeni iddia: Fenerbahçe Galatasaray rekabeti
Nijerya'yı karıştıran Osimhen - Lookman kavgasında yeni iddia: Fenerbahçe Galatasaray rekabeti
Chibuike Nwaiwu gece yarısı imzaya geldi
Chibuike Nwaiwu gece yarısı imzaya geldi