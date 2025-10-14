İrem Kavraz pes etmedi: 2. oldu

İrem Kavraz pes etmedi: 2. oldu
Yayınlanma:
2025 Atlı Dayanıklılık (Endurance) Balkan Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan İrem Kavraz, Lavinia adlı atıyla “CEI 100 km Senior” kategorisinde mücadele ederek yarışı ikinci sırada bitirme başarısı gösterdi.

Tanfer Spor bünyesinde Türkiye adına yarışan milli sporcu İrem Kavraz, 2025 Atlı Dayanıklılık (Endurance) Balkan Şampiyonası’nda 2’ncilik başarısı elde etti.

Zorlu parkur ve yoğun rekabetin yaşandığı yarışta, Tanfer Team kaptanı İrem Kavraz, atı Lavinia ile son 500 metreye kadar 1’inciliği elinde bulundurdu.

İREM KAVRAZ DÜŞTÜ: PES ETMEDİ

Ancak yarışın son bölümünde Bulgar yarışmacının atını Türk sporcunun üzerine sürmesi sonucu İrem Kavraz’ı atıyla birlikte düşürdü.

Buna rağmen Kavraz kısa sürede yeniden atına binerek mücadeleyi bırakmadı ve 59 saniye farkla yarışı 2’nci sırada tamamladı.

Sıra dışı ikincilik için yarış sonunda İrem Kavraz’ı kutlayan Tanfer Spor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, “Türk olmak zordur çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur çünkü Türk ile savaşırsın. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Tanfer Spor olarak, Türk biniciliğini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye ve fair-play değerleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

