İngiliz devi Arda Güler'i istiyor: Sezon sonu resmi teklif yapacak

Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i yakından takip ediyor. Arsenal'in sezon sonu Arda Güler için Real Madrid'e resmi teklif yapacağı belirtildi.

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası milli futbolcu Arda Güler'in geleceği merak konusu oldu.
Takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ARSENAL'İN HEDEFİ ARDA GÜLER

İngiliz basınından ESPN, Arsenal'in Arda Güler'i yakından takip ettiğini öne sürdü.
Haberde, "Geçen yaz A takım kadrosunu güçlendirmek için 250 milyon sterlinden fazla yatırım yapan Arsenal'in, sonraki transfer hamlelerinde uzun vadeli bir planlama unsuru olduğu görülüyor. 20 yaşındaki Elche orta saha oyuncusu Rodrigo Mendoza'ya ilgi duyuyorlar ve Güler de yakından takip ettikleri bir diğer genç oyuncu." ifadeleri kullanıldı.

SEZON SONU TEKLİF YAPILACAK

Arsenal'in çok önemli bir fırsat olmadığı takdirde devre arası transfer döneminde değil, önümüzdeki yaz transfer döneminde büyük olasılıkla milli futbolcu için Real Madrid'e resmi teklif yapacağı belirtildi.

