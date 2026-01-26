"İnan bana dostum Kenan Yıldız bir uzaylı"

Milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da gündem oldu. Juventus Teknik Direktörü Spalletti, Kenan Yıldız'ın bir uzaylı olduğunu belirterek, "Arada bir hata yapıyor ki normal olduğunu göstersin ama değil" dedi.

İtalya Serie A'da Kenan Yıldız fırtınası esmeye devam ediyor.
Takımı Juventus'un Napoli'yi 3-0 yendiği maçta yıldızlaşan Kenan Yıldız, bir de gol atarken yine gündem oldu.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti de maçtan sonra milli oyuncuyu öve öve göklere çıkardı.

Maçtan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Spalletti, "İnan bana dostum Kenan Yıldız bir uzaylı. Arada bir hata yapıyor ki normal olduğunu göstersin; ama değil. Bana güvenin, o gerçekten bir uzaylı" ifadelerini kullandı.

"EN NESYRI OLMADI MI, SORUN YOK"

Spalletti, Fenerbahçe'den istedikleri En Nesyri transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak da "En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun yok, Weston McKennie mükemmel bir santrfor. Çok az futbolcunun yaptığı işi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, önemli kararlar veriyor" dedi.
Spalletti, Napoli'de oynayan Rasmus Hojlund gibi bir forvete ihtiyaçları olduğunu da söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

