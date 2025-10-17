İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek

İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek
Yayınlanma:
Galatasaray'da forma giyen İlkay Gündoğan, takım arkadaşı Leroy Sane'ye destek verdi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker'e açıklamalar yaptı.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın hedefleri, Leroy Sane ve Süper Lig'e dair konuştu.

SANE'YE DESTEK VERDİ

Leroy Sane'nin çok fazla eleştirildiğini ve henüz hazır olmadığını belirterek takım arkadaşına destek çıkan İlkay, "Leroy henüz %100 hazır değil. Bunu biliyor ve ben de ona şahsen söyledim. Ama takım arkadaşlarımı sadece istatistiklere göre yargılamıyorum. İspanya, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Aymeric Laporte ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nı bile kazandı.

Portekiz ve Fransa'nın da benzer örnekleri var. Türkiye liginin şimdiye kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Elbette Premier Lig ile karşılaştıramazsınız, ancak dünyadaki hiçbir ligle karşılaştıramazsınız. Bu yüzden üzgünüm ama Bundesliga'yı Premier Lig ile de karşılaştıramazsınız. Dolayısıyla, her şeye biraz daha farklı bir açıdan bakmanız gerekiyor. Leroy ile çok fazla konuşuyoruz." dedi.

''SANE HERHANGİ BİR OYUNCU DEĞİL''

Konuşmasını sürdüren İlkay Gündoğan, "Birbirimize karşı çok dürüstüz ve bunu söyleyebiliyorum çünkü birçok kişinin aksine onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda, hatta takım arkadaşları topu kaybettiğinde bile nasıl geriye doğru çalıştığını görüyorum. Bu yüzden eleştirmenlerinin de maçları sorumluluklarının bilincinde olarak izlemelerini umuyorum. Böylece ne yapması gerektiğini en iyi o biliyor. Umarım en iyi formuna ulaşır. Bana göre Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. Sane, herhangi bir oyuncu değil. Galatasaray'da oynuyor, yani bir futbolcunun oynayabileceği en üst seviyede!" yorumunu yaptı.

HAKEM AÇIKLAMASI

Türk hakemlerinin performansını da yorumlayan tecrübeli oyuncu, "Evet, hata yapıyorlar ama aynı zamanda çok da oynatıyorlar. Şahsen bunu seviyorum; İngiltere'deki Premier Lig'e benziyor. Sahada daha eğlenceli hale getiriyor. Hakemlere uygulanan baskı onlar için iyi değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

