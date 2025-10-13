İlkay Gündoğan: Futboldan pek anlamıyorlar

Galatasaray’ın yıldız ismi İlkay Gündoğan, Alman basınından Bild’e açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Liverpool’da eleştirilerin hedefi haline gelen Florian Wirtz’e destek çıktı.

İlkay Gündoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

"Florian Wirtz için ödenen yüksek transfer bedeli (125 milyon euro) nedeniyle, İngiltere'de çok hızlı bir şekilde gürültülü bir ortam oluşabileceği belliydi, maalesef bu işin mekanizması artık böyle”

“DAHA FAZLA ŞANS YARATAN BİR FUTBOLCU YOK”

"Bonservisinin bu kadar pahalı olmasında onun hiçbir suçu yok. Yine de ondan çok şey beklenildiği anlaşılablir. Ancak tüm turnuvalar genelinde, Premier Lig'de Florian'dan daha fazla şans yaratan bir oyuncu olmadığını okudum. Burada analizlerin daha derinlemesine olmasını ve sadece gol ile asist sayılarına bakılmamasını isterdim"

“FUTBOLDAN PEK ANLAMIYORLAR

"Florian Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim"

“SADECE ZAMAN MESELESİ”

"Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum"