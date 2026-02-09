İlhan Palut gelir gelmez ayrılık sinyali verdi: Yığılma var

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Konyaspor'da İlhan Palut'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada ara transfer döneminde takıma katılan oyuncuları değerlendirdi.

Palut, transferlerin kendisinden önce yapıldığını hatırlatarak, “Artık total kadromuz bu. Hepsine pozitif bakıyorum. Şu anda oyuncularımızın hepsine güveniyorum” dedi.

AYRILIK SİNYALİ: YIĞILMA VAR

Palut, kadroda eksiklikten ziyade bazı bölgelerde fazla oyuncu bulunmasının sıkıntı yarattığını belirtti ve ayrılık sinyali verdi.

Palut, “Eksiklik değil, bazı bölgelerde gerçekten çok fazla oyuncu var. Transferler yapılırken eksilmeler tam anlamıyla olmamış. Çok fazla seçeneğimiz var” dedi ve ekledi: “Ben bir takım bulup onun üzerine gitmeyi seven bir antrenörüm. Oyuncuları tanıdıkça en doğru karara ulaşacağımıza inanıyorum.”

"KİMSEYE KARŞI ÖNYARGIM YOK"

Deneyimli teknik adam, yeni transferleri tanımak için hem önceki kulüplerindeki performanslarını hem de antrenmanlarını incelemeye devam edeceğini söyledi. “Kimseye negatif bir ön yargım yok. Umarım hepsi faydalı olur. Şu anda hissim olumlu” ifadeleriyle sürece dair güvenini dile getirdi.