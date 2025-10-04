İlhan Palut: Dalgalı süreçten geldik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor'u 5-2 yendikleri maçı değerlendirdi.

Palut, şunları söyledi:

"Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Puan anlamında da dalgalı bir süreçten buraya geldik. Bugün bizim için oyuncularla konuştuğumuz en önemli şey, oyun planına sadakatti. Antalyaspor, iyi bir teknik direktörü, tehlikeli oyuncuları olan bir takım. İlk önce onlara oyunda dominantlığı sağlayacak coşkuyu vermemiz lazımdı. Bunu iyi başardık. Bunu başarırken de üstüne erken iki golle avantajı ele geçirdik. 2-1 biraz daha rakip takımı ikinci yarının başında umutlandırırken, biz ikinci yarıya da çok iyi başladık. İyi pas yaptık, golü bulduk.

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Kırmızı karttan sonra 3-1 ve daha sonra rakip 10 kişi kalınca, maçın bittiğini düşündük. Sahada bu vücut dilini gördüm. Biraz buralarda rakibe çok fazla duran top, karambol şansları verdik. Günün sonunda takımım gerçekten iyi mücadele etti, hak ettiği galibiyeti aldı. Oyuncularımı kutluyorum.

7 gollü maçın galibi Çaykur Rizespor

Her müsabakaya galibiyet için hazırlanıyoruz. Hiç bir maça kolay galibiyet alırız diye çıkmadık. Antalyaspor karşılaşması da böyle bir mücadele olmadı."