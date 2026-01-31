Iğdır'da puanlar paylaşıldı
1. Lig'in 23. haftasındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK maçı, 0-0 berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla Iğdır FK, 34 puanla 8. sırada yer aldı.
Manisa FK ise 31 puanla 12. sırada bulundu.
DETAYLAR
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Dk. 63 Ali Kaan Güneren), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 63 Dorin Rotariu), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Dk. 75 Özder Özcan), Güray Vural
Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 64 Cissokho), Adekanye (Dk. 63 Valentin), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 63 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure
Sarı kartlar: Dk. 41 Jonathan Lindseth, Dk. 41 Yasin Güreler, Dk. 52 Christophe Herelle, Dk. 86 Osman Kahraman, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Manisa FK), Dk. 57 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kaynak:Haber Merkezi / AA