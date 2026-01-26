Iğdır yaptı: Zonguldak da istiyor

3. Lig ekibi Zonguldakspor'da taraftarlar, 1. Lig'de bulunan Iğdır FK'nın son dönemde yakaladığı hızlı yükseliş ve şehre kazandırılan spor yatırımları sonrası harekete geçti.

İmza gazetesinde yer alan habere göre; Sosyal medya ile yerel spor çevrelerinde büyük ses getiren tartışmalarda, Iğdır FK'nın kısa zamanda yakaladığı çıkışın arkasında siyasi dayanışma ve tesis yatırımlarının etkisi vurgulanırken, Zonguldak’ın içinde bulunduğu tablo ise ağır eleştirilere konu oldu.

IĞDIR FK YAPTI: ZONGULDAKSPOR DA İSTİYOR

Zonguldakspor camiası, köklü bir geçmişe sahip olmalarına rağmen tesisleşme ve lobi faaliyetlerinde geride kaldıklarını savundu.

Taraftarlar, son dönemde adını üst liglerde duyuran Iğdır FK'nın yaptığı örneği gösterdi ve kendilerinin de bu başarıyı gerçekleştirmeyi istediklerini belirtti.

Iğdır’da yapılan stadyum ve altyapı yatırımlarının kulübün sahadaki başarısına doğrudan yansıdığı ifade edilirken, benzer bir sürecin Zonguldak’ta neden yaşanmadığı sorusu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

''ZONGULDAK UYUYOR MU?''

Şehrin siyasi gücünün vakit kaybetmeden devreye girmesi gerektiğini dile getiren futbol tutkunları, yalnızca ziyaretler ya da geçici adımlarla toplumun beklentilerinin karşılanamayacağını vurguladı.

Stadyum probleminin uzun süredir çözüme kavuşmaması ve kulübün hak ettiği desteği alamaması ise taraftarlar arasında ''Zonguldak uyuyor mu?'' sorusunu gündeme taşıdı.